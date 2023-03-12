عاجل.. إصابة 4 عمال في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بالبحيرة (أسماء)

أصيب 4 عمال بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «مصر- إسكندرية» الصحراوي بنطاق النوبارية بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى غرب النوبارية العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة ربع نقل في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، ونقلوا إلى مستشفى غرب النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من: سعيد ابراهيم علي، 53 سنة، مقيم كفر الدوار، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد رمضان أحمد، 28 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، رجب محمد عبده، 63 سنة، مصاب باشتباه كسر بالزراعة الأيمن، سعيد محمد عطية، 53 سنة، مصاب بكسر بالضلوع، جميعهم مقيمن مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

ونقل المصابون جميعا إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، وجار المتابعة مع المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.