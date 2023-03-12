مسلسلات رمضان 2023.. أحمد أمين مرشد سياحي في الصفارة

يخوض الفنان أحمد أمين، السباق الرمضاني 2023 بمسلسل «الصفارة»، والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي.

مسلسل أحمد أمين في رمضان 2023

ويجسد الفنان أحمد أمين خلال أحداث مسلسل «الصفارة» دور مرشد سياحي يدعى «فؤاد» يجد «صفارة» أثرية تعيده إلى الماضي 3 قائق، يقوم من خلال هذه المدة تغيير ما يريد تغييره في الماضي، ويعود مرة أخرى للحاضر.

القنوان الناقلة لمسلسل «الصفارة»

ويعرض مسلسل «الصفارة» خلال شهر رمضان حصريا على شاشة قناة dmc في 15حلقة، ويشارك في المسلسل عددا من الوجوة الجديدة، أبرزهم مايا أسامة، إحدى متسابقات برنامج الدوم، كما يعتبر المسلسل أولى بطولات الفنان أحمد أمين التلفزيونية.

مسلسل «الصفارة» رمضان 2023

مسلسل «الصفارة» يشارك فيه بجانب أحمد أمين عدد كبير من نجوم الفن، منهم طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.