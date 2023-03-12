مسلسلات رمضان 2023.. أميرة كرارة يجسد دور «بلطجي» في «سوق الكانتو»

يواصل الفنان أميرة كرارة تصوير مشاهده في مسلسله الرمضاني «سوق الكانتو»، والذي انطلق في ديسمبر الماضي ويجسد من خلاله دور جديد مليء بالأحداث الدرامية والإثارة والتشويق.

مسلسل أميرة كرارة في رمضان 2023

ويظهر الفنان أمير كرارة خلال مسلسل «سوق الكانتو»، بشخصية جديدة «بلطجي»، وذلك نتيجة العديد من الظروف التي أدت إلى تحولة لبلطجي خلال تواجده في سوق الكانتو، إذ يتعرض فى البداية إلى العديد من القهر في السوق، وتتحول شخصيته فجأة إلى بلطجي يفرض سيطرته على السوق.

مسلسلات رمضان 2023.. «سوق الكانتو»

وتدور أحداث «سوق الكانتو» في عام 1920، في إطار اجتماعي تشويقي، ويتخلل الأحداث قصة حب تنشأ بين البطل أمير كرارة والبطلة مي عز الدين، والتي تعمل في مجال الخياطة ورغم قصة الحب القوية بينهما، إلا أن والدتها تقف أمام هذه الزيجة.

مسلسل «سوق الكانتو» رمضان 2023

ويشارك في مسلسل «سوق الكانتو» بجانب أمير كرارة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم: مي عز الدين التي تتعاون للمرة الأولى مع كرارة، وذلك بجانب قتحي عبد الوهاب، مها نصار، عبد العزيز مخيون، تامر نبيبل، ثراء جبيل، سلوي عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج حسين المنياوي، وتأليف هاني سرحان، وإنتاج شركة سينرجي.