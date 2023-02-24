 4 مؤشرات تنبئ بنجاح مسلسل سوق الكانتو لـ أمير كرارة في دراما رمضان 2023

يستأنف النجم أمير كرارة تصوير مشاهد مسلسله الجديد «سوق الكانتو» داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، غداً السبت، بعد حصوله على راحة، اليوم، نظراً لانتهائه من تصوير عدد من المشاهد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

ويُعد مسلسل «سوق الكانتو» لـ أمير كرارة من الأعمال المتوقع تحقيقها لنجاح كبير عند عرضها في موسم دراما رمضان 2023، وذلك لوجود عدد من المؤشرات التي تنبئ بنجاح هذا العمل على المستوى الجماهيري، وهو ما نرصده خلال السطور المقبلة.

- مسلسل «سوق الكانتو» ينتمي لنوعية أعمال الدراما الشعبية التي ينجذب إليها الجمهور المصري والعربي دوماً، حيث تدور أحداثه داخل سوق البالة الذي يعمل فيه أمير كرارة، ولكنه تحدث مشاجرة بينه وبين تجار السوق، ليتعرض لإصابات بالغة يتم نقله على أثرها للمستشفى، وتتوالى الأحداث.

كرارة ومي عز الدين لأول مرة معاً على الشاشة الصغيرة

- تطلع الجمهور إلى مشاهدة مي عز الدين لأول مرة مع أمير كرارة، بخاصة وأنهما لم يسبق لهما التعاون معاً في أعمال تليفزيونية.

- ثقة الجمهور في اختيارات أمير كرارة خلال الأعوام الأخيرة، والتي كان آخرها تقديمه لمسلسل «العائدون» الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ومن قبلها تجسيده لشخصية الشهيد أحمد منسي في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار».

قائمة أبطال مسلسل «سوق الكانتو»

- كوكبة النجوم التي تشارك في بطولة مسلسل «سوق الكانتو»، أبرزهم فتحي عبدالوهاب، محمود البزاوي، عبدالعزيز مخيون، كمال أبورية، مها نصار وآخرين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.