منال سلامة عن مسلسل الأصلي: نجح بفضل حب أبطاله لبعضهم

قالت الفنانة منال سلامة، إن مسلسل الأصلي نجح جماهيريا بفضل حب أبطاله لبعضهم البعض، وحرصهم الدائم على أن يكون البطل هو العمل وليس الشخص، معربة عن سعادتها بالتعاون مع الفنانة ريهام عبد الغفور في أول عمل يجمعهما سويا على الشاشة الصغيرة.

منال سلامة: مخرج مسلسل الأصلي السبب في نجاحه

منال سلامة قالت لـ«الوطن»، إن كواليس مسلسل الأصلي كانت جيدة، مؤكدة أن الجميع كان يهدف لإنجاح المسلسل من أول لحظة والفضل في النجاح يعود لمخرج العمل أحمد حسن الذي وصفته بأنه قادر على إقناع الجميع بوجهة نظره.

أبطال مسلسل الأصلي

مسلسل الأصلي يضم مجموعة من نجوم الفن؛ أبرزهم ريهام عبدالغفور، ومنال سلامة، وإيهاب فهمي، وفتوح أحمد، ويوسف عثمان، وأحمد الشامي، وأشرف زكي، وتامر نبيل، وسارة نور، وشاهيستا سعد، وإسلام جمال، وجلا هشام، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

تدور قصته حول عائلة الأصلي التي يموت كبيرها وترث ابنته الكبيرة الميراث وعليها إدارة كل ما تمتلكه العائلة وتوزعه بالحق على باقي أفراد الأسرة.