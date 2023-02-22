منال سلامة وريهام عبدالغفور في «لوكيشن» مسلسل «الأصلي» (فيديو)

نجح مسلسل «الأصلي»، الذي يعرض على قناة «dmc»، في لفت الأنظار إليه، وتحقيق نجاح كبير منذ انطلاق عرضه الأسبوع الماضي، في ظل تزايد حدة الصراعات والمؤامرات داخل عائلة «الأصلي» التي تضم الأب أحمد بدير، وبوفاته انقسم الأبناء من أجل الميراث الذي تديره شقيقتهم فاطمة، وتجسد دورها ريهام عبدالغفور.

مؤامرات فايزة الأصلي

وتحيك فايزة الأصلي، وتقوم بدورها الفنانة منال سلامة، المؤامرات ومحاولة الوقيعة بين أشقائها بسبب الميراث، وتزايد كراهيتها لشقيقتها «فاطمة» نظرًا لحبها لزوجها «رضا» ويقوم بدوره إيهاب فهمي، الذي كان يعيش قصة حب مع فاطمة، ولكن تزوج في النهاية من شقيقتها «فايزة» بناء على طلب الأب سيد الأصلي.

ومع نجاح شخصية «فايزة» وتفاعل الجمهور معها بسبب أساليب الشر التي تقوم بها تجاه أفراد عائلتها، نشرت منال سلامة مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، من داخل «لوكيشن» التصوير بصحبة ريهام عبدالغفور، وحمزة العيلي الذي يجسد شخصية زوج فاطمة الأصلي.

ومازحت منال سلامة جمهورها، وسط ضحكات ريهام عبدالغفور خلال الفيديو «فايزة وفاطمة أهو بيحبوا بعض، وفايزة مش شريرة بجد»، وقامت بتقبيلها ومصالحتها بسبب أفعالها في المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل «الأصلي»

مسلسل «الأصلي»، يعرض يوميًا من السبت للأربعاء في الساعة 8 مساءً على قناة «dmc»، وفي الساعة 11 مساءً على «dmc دراما»، سيناريو وحوار أمين جمال، إخراج أحمد حسن.