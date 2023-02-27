منال سلامة تعلن انتهاء تصوير مسلسل الأصلي (فيديو)

أعلنت الفنانة منال سلامة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انتهاء تصوير مسلسل الأصلي الذي يعرض حاليا على قناة dmc.

ونشرت منال سلامة، فيديو لها مع ريهام عبد الغفور، وعلقت عليه: «فركش مسلسل الأصلي، شكرًا أروما، شكرًا لكل فريق العمل، شكرًا المخرج الموهوب أحمد حسن استمتعت جدًا معاكم كلكم واستمتعت معاكي جدا يا فايزة هاتوحشيني».

وحققت الفنانة منال سلامة، نجاحا كبيرا بشخصية فايزة التي تجسدها خلال المسلسل ونالت إشادات الجمهور.

أبطال مسلسل الأصلي

مسلسل الأصلي يضم مجموعة من نجوم الفن؛ أبرزهم ريهام عبدالغفور، ومنال سلامة، وإيهاب فهمي، وفتوح أحمد، ويوسف عثمان، وأحمد الشامي، وأشرف زكي، وتامر نبيل، وسارة نور، وشاهيستا سعد، وإسلام جمال، وجلا هشام، وتأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.