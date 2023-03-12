بنك الطعام لـ«قناة الحياة»: نحضر لفعاليات ومبادرات كثيرة في شهر رمضان

أكد أحمد لبيب رئيس قطاع العمليات الميدانية في بنك الطعام المصري، أن المؤسسة تحضر لفعاليات كثيرة خلال شهر رمضان الكريم، موضحًا: «موجودون في حملة توزيع كراتين في إطار مبادرة كتف في كتف».

وأضاف لبيب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «بدأنا في مبادرة كتف في كتف التي تستهدف توزيع 4 ملايين كرتونة من خلال قواعد بيانات جمعيات تحت مظلة التحالف الوطني، وهذه القواعد جرى مراجعتها وتحديثها استعدادا للتوزيع للأسر الأولى بالرعاية».

وتابع رئيس قطاع العمليات الميدانية في بنك الطعام المصري: «بدأنا في جنوب سيناء، وكان يوم الجمعة الماضي لدينا احتفالية كبيرة في 16 محافظة، وبدأنا التوزيع ومستمرون حتى شهر رمضان، ويوم 17 مارس المقبل سيكون لدينا احتفالية كبيرة بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي باستاد القاهرة وستكون تتويجا للمبادرة واستكمال باقي المحافظات».