«البحث العلمي» تهنئ «حنفي» لانتخابه ممثل مصر بالاتحاد الدولي للعلوم البيولوجية

هنأت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، الدكتور مؤمن سيد حنفي ممثل الأكاديمية عن مصر، بانتخابه أمينًا لصندوق الاتحاد الدولي للعلوم البيولوجية وعضواً للمكتب التنفيذي للاتحاد لمدة 3 سنوات (2023-2026)، وذلك خلال الاجتماع الرابع والثلاثين للاتحاد والذي تم انعقاده خلال الفترة من 10-12مارس 2023 في جامعة Chuo في مدينة طوكيو - اليابان.

معلومات عن الدكتور مؤمن حنفي

وقالت الأكاديمية وفقا لبيان صاد عنها، إن الدكتور مؤمن حنفي أستاذ ورئيس قسم التكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث وعضو اللجنة الوطنية للعلوم البيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد منذ عام 2019-2023 والسفير العلمي السابق لمؤسسة ألكسندر فون هومبلت الألمانية في مصر عام 2016-2021.

وأوضحت أن الاتحاد الدولي للعلوم البيولوجية والذي يضم في عضويتة 120 دولة وهيئة علمية.