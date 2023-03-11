جامعة بنها ضمن الفئة الأولى بمؤشر البحث العلمي بتصنيف «سيماجو» الإسباني

أعلن الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها أن الجامعة صنفت بتصنيف سيماجو الأسباني لعام 2023 ضمن جامعات الفئة الأولى Q1 بمؤشر البحث العلمي Research، والذي يشير إلى حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث العلمي للجامعة، فقد جاءت بالمركز السابع على مستوى الجامعات المصرية، كما جاءت الجامعة بالمؤشر الإجمالي في المركز 22 على مستوى المؤسسات الاكاديمية وبحثية بمصر .

تصنيف وترتيب الجامعات

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث أن تصنيف سيماجو قد حدث المنهجية التي يتبعها هذا العام، وطبقها بأثر رجعي على جميع اصداراته السنوات الماضية لتعبر عن تصنيف وترتيب الجامعات مع عددها.

مؤشر مركب يجمع بين أداء البحث ومخرجات الابتكار

وأوضح الجيزاوي أن تصنيف SCImago يصنف المؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال مؤشر مركب يجمع بين أداء البحث ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي المقاس من خلال ظهورها على شبكة الإنترنت، كما يشير تصنيف البحث إلى حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث للمؤسسة. ويُحسب ترتيب الابتكار بناءً على عدد طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمؤسسة والاستشهادات التي يتلقاها ناتجها البحثي من البراءات. أخيرًا، يعتمد الترتيب المجتمعي على عدد صفحات موقع المؤسسة على الويب وعدد الروابط والإشارات من شبكات التواصل الاجتماعي.