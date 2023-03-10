جامعة حلوان تحصد المركز الثالث في دعم مشروعات تخرج الطلاب من «البحث العلمي»

فازت جامعة حلوان بالمركز الثالث في دعم مشروعات التخرج للطلاب المقدم من أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، ووصل عدد المشروعات الفائزة بالدعم من الأكاديمية إلى 29 مشروعا بتمويل قدره 1.1 مليون جنيه، ضمن برنامج دعم مشروعات التخرج «مشروعي بدايتي» للعام الدراسي 2023/2022، الذي حقق نجاحات عديدة كونه رافدا ومكونا أساسيا لضخ الأفكار الجديدة لسوق العمل والشركات الناشئة.

دعم مشروعات تخرج الطلاب

وأشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بفوز طلاب الجامعة بالدعم لهذا العدد الكبير من مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن دعم أكاديمية البحث العلمي وجامعة حلوان للمشروعات الطلابية يأتي من منطلق الإيمان بأن الشباب هم المحرك الأساسي لقاطرة التقدم، إذ يتم دعم الطلاب المتميزين، لاستكمال مسيرتهم العلمية، لكي يشاهدوا ثمار مجهودهم على أرض الواقع، مؤكدًا حرص الجامعة علي التشجيع المستمر للطلاب لتقديم مشروعات إبداعية مبتكرة تسهم في إحداث تغيير وتطور شامل في مُجتمعاتنا.

دعم 472 مشروع تخرج بنظام التقدم الفردي

ووافقت اللجان الفنية بالأكاديمية على دعم 472 مشروع تخرج بنظام التقدم الفردي لهذا العام من إجمالي 1615 مشروعا مطابقة للشروط تقدمت للحصول على الدعم، ويبلغ إجمالي الدعم الذي ستوفره الأكاديمية للمشروعات الفردية المقبولة ما يزيد عن 24 مليون جنيه، وجاء عدد الجامعات والمعاهد التى ستحصل على الدعم هذا العام 48 جامعة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية الحاصلة على الدعم لهذا العام 17 جامعة حكومية، إضافة إلى 19 جامعة خاصة و10 معاهد عليا وجامعتين تكنولوجيتين، ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام 4500 طالب.

افتتاح 4 مشروعات بكلية الاقتصاد المنزلي في جامعة حلوان

وفي سياق منفصل، افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، 4 مشروعات بكلية الاقتصاد المنزلي، تضمنت تطوير وإعادة تشغيل المطعم، الوحده الإنتاجية، إنشاء معمل الدراسات البيولوجية وبيت الحيوان، وتطوير المسجد، إذ بدأت الزيارة بافتتاح الوحدة الإنتاجية التي جرى فيها تطوير المنشآت وإعادة تشغيل المعدات والأجهزة بعد إجراء الصيانة اللازمة لها، ما يجعل هناك فرصة عظيمة للكلية في توفير كل أنواع الوجبات سواء لمنتسبي الكلية أو كليات الجامعة والمناطق المحيطة.

وافتتح رئيس الجامعة مطعم الكلية الذي يقوم بتقديم الخدمة لكل طلاب الكلية من وجبات مطهية طبقا للمواصفات والاشتراطات الصحية، وذلك أيضا بعد إجراء الصيانة للمعدات والأجهزة.

وقام رئيس الجامعة بافتتاح مسجد الكلية بعد تطويره وإمداده بكل المستلزمات من التجهيزات المختلفة.

وعقب ذلك جرى افتتاح معمل الدراسات البيولوجية الذي أبهر الجميع بتقنياته الحديثة وبالأخص في تربية فئران التجارب وأجهزة التحاليل المختلفة.

وعلى صعيد آخر اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، ووجه الشكر لإدارة الكلية، موضحًا أن كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان هي الكلية الأم لجميع كليات الاقتصاد المنزلي على مستوى الوطن العربي، وأنها ظلت وسوف تظل المنارة الحقيقية في تخصصاتها الفريدة، في التغذية والنسيج والملابس والجلود وإدارة مؤسسات الأسرة والطفولة والاقتصاد المنزلي التربوي.