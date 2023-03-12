مسلسلات رمضان 2023.. طارق لطفي مراقب جوي بالمطار في «مذكرات زوج»

يشارك الفنان طارق لطفي خلال السباق الرمضاني 2023 بمسلسل «مذكرات زوج»، والذي يناقش أزمة منتصف العمر والتي يواجهها الرجال في سن معينة.

مسلسل طارق لطفي في رمضان 2023

ويجسد الفنان طارق لطفي خلال أحداث مسلسل «مذكرات زوج»، دور مراقب في المطار يمتع بالهدوء والعقل، ولكن تواجهه العديد من المشكلات الزوجية والتي تدور حولها أحداث المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت حول المشكلات الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر.

مسلسلات رمضان 2023.. «مذكرات زوج»

وكان الفنان طارق لطفي روج لمسلسل «مذكرات زوج»، من خلال نشر البرومو الدعائي عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وعقب: «هذه مذكرات زوج وأب عادية جدا مفهاش حاجة مميزة خالص»، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قنوات cbc.

مسلسل «مذكرات زوج» في رمضان 2023

مسلسل «مذكرات زوج» ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15حلقة و يشارك في المسلسل بجانب طارق لطفي عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: خالد الصاوي وعائشة بن أحمد وسماء إبراهيم وعمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك وإخراج تامر نادي.