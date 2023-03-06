القنوات الناقلة لمسلسل «مذكرات زوج» رمضان 2023.. بطولة طارق لطفي

تعرض مجموعة قنوات سي بي سي مسلسل «مذكرات زوج»، بشكل حصري خلال رمضان 2023، بطولة الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي والفنانة التونسية عائشة بن أحمد

القنوات الناقلة لمسلسل «مذكرات زوج» من بينها سي بي سي

من بين القنوات التي ستعرض المسلسل هي قناة سي بي سي وقناة سي بي سي دراما، وكان طارق لطفي أول من نشر برومو الفيلم عبر صفحته بالفيسبوك، وعلق قائلا: «هذه مذكرات زوج وأب عادية جدا مفهاش حاجة مميزة خالص»، بينما ظهرت في العمل الفنانة عائشة بن أحمد، كما ظهر الفنان خالد الصاوي، وهو يجسد شخصية الدكتور طه عياد.

القنوات الناقلة لمسلسل «مذكرات زوج» منها سي بي سي دراما

مسلسل «مذكرات زوج»، من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وسماء إبراهيم وعمر الشناوي وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ويخوض من خلاله الفنان طارق لطفي تجربة الـ15 حلقة.