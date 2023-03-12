جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب سبائك ذهبية

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة أحمد وحيد حلمي مدير الجمرك، من إحباط محاولة تهريب عدد من القطع، والسبائك الذهبية، بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وقانون الاستيراد والتصدير.

الاشتباه في راكب مصري قادم من الكويت

البداية كانت الاشتباه، في الراكب «ع. ص. ت» مصري الجنسية قادما من الكويت، أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من الكويت، بجمارك مطار برج العرب، على رحلة طيران الجزيرة، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تبين وجود أجسام غريبة وكثافات معتمة.

تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب

وبعد العرض على أحمد وحيد حلمي مدير إدارة الجمرك، قررتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب، وتفتيش الراكب ذاتيا، تبين وجود 6 قطع معدنية وسبائك من معدن أصفر اللون، يشتبه أن يكون معدن الذهب الثمين مخبأة داخل ماكينة حلاقة شعر وشاحنها وداخل علبة شيكولاتة مغلفة وداخل رول ورق ألومنيوم وداخل الشراب الذي يرتديه بإجمالي 666 جم تقريبا، وقدرت القيمة بصفة مبدئية لحين العرض على مصلحة دمغ المصوغات والموازين بمبلغ مليون و465 ألف و200 جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات

قرر مصطفى العربي مديرعام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 10 لسنة 2023.لمخالفة الواقعة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.