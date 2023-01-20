جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب 33 هاتفا محمولا

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي برئاسة من ضبط محاولة تهريب تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات اليوم.

الاشتباه في راكبة مصرية

اشتبه خالد عبد العزيز رئيس الوردية الجمركية في الراكبة «م. ق.م» مصرية الجنسية نظراً لكثرة سفرها وترددها في أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبي علي رحلة خطوط طيران فلاي دبي.

جهاز الفحص بالأشعة يؤكد الاشتباه

بتمرير حقائب الراكبة علي الجهازالخاص بالكشف بالأشعة وعرض الراكبة على جهاز فحص الأفراد provsion بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة المكون من أحمد عبد الفتاح رئيس قسم ومصطفى محمد ومحمد خميس فتم تأكيد الاشتباه بجهاز فحص الأفراد provsion.

التفتيش ذاتيا

كلف سعد عبادي مدير الجمرك لجنة بتفتيش حقائب الراكبة من محمد حلمي رئيس الوردية وكريم عصام مأمور الحركة وتامر الأحول بالأمن الجمركي ومحمود فيالة بمكافحة التهرب الجمركي، وتكليف بسمة كمال مأمور الجمرك لتفتيشها ذاتيا فتبين من تفتيش الحقائب عدم وجود ثمة أشياء تستحق سداد رسوم جمركية، وعند تفتيش الراكبة ذاتياً بمعرفة بسمة كمال مأمور الجمرك تبين وجود 33 هاتف محمول ماركة آيفون بدون علب أو لوازم مخبأة حول جسم الراكبة .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 584 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

ومن جانبه قررمصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية باتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2023 لمخالفة الواقعة لأحكام قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحره بتشديد الرقابة علي المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.