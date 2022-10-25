جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتي تهريب أقراص مخدرة وهواتف

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب، محاولتي تهريب عدد من الأقراص المخدرة والهواتف المحمولة بالمخالفة للقوانين، في المحاولة الأولى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من روما، اشتبه كريم الحسينى مأمور الجمرك ومصطفى حسين رئيس الوردية فى الراكب «س.ع» القادم من إيطاليا.

وبالعرض على وليد عيسى مدير الجمرك شكل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيش ذاتيا، وتبين وجود 13 شريط بإجمالي 128 قرصا من عقار مدرج بجدول المخدرات.

إحباط تهريب هواتف محمولة بمطار برج العرب

في المحاولة الثانية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بنى غازى على رحلة خطوط الطيران الليبية، اشتبه مصطفى حسين رئيس الوردية وتامر الخولى مأمور الحركة في الراكب «ج.ع.ف» ليبي الجنسية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أمنية عبد النبى ومحمد خميس مأموري الفحص بالأشعة تم تلاحظ وجود علب هواتف محمولة.

تفتيش حقائب الركاب

بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا تبين وجود 20 علبة بداخلها لوازم هواتف محمولة بدون الهاتف و7 هواتف محمولة داخل إحدى حقائب السفر الخاصة بالراكب، وبتفتيش الراكب ذاتياً تبين وجود 20 هاتفا محمولا بدون علب أو لوازم ليصل إجمالى المضبوطات 27 هاتف محمول.

تحرير محاضر

قرر مصطفى العربى مدير عام الإدارة العامة للموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية تحرير محضرى ضبط رقمى 42 و 45 لسنة 2022، يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.