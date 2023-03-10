جمارك مطار برج العرب تُحبط محاولة تهريب عدد من القطع المعدنية الأثرية

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي من ضبط محاولة تهريب عدد من القطع المعدنية الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار وقانون الجمارك، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاشتباه في راكب ليبي

فى البداية اشتبه عادل متولي، رئيس الوردية ومحمد جودة، رئيس الوردية فى الراكب «خ.م.م»، ليبى الجنسية الذي بدت عليه علامات الارتباك والقلق، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ليبيا على رحلة طائرة البراق القادمة من بنغازي،.بمطار برج العرب، وظهر خلال تمرير أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة جهاز الفحص الإشعاعي بمعرفة كرم عكاشة، وجود أجسام متماثلة وكثافات مختلفة فى الحقائب وفقاً لما ورد فى بيان الجمارك.

تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب

وعلى الفور جرى تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتياً من مي النشار، رئيس الوردية وكريم الحسيني رئيس قسم الحركة وهلال غزالة رئيس قسم مكافحة التهريب وحازم عطالله، رئيس قسم الأمن الجمركى، فتبين وجود 13 قطعة معدنية قديمة يشتبه آثريتها، وبالعرض على الوحدة الأثرية أثبتت أثريتها بالفحص والمعاينة وأنها ترجع للعصر اليونانى الرومانى.

اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر جمركى

وقد قرر مصطفى العربى مدير عام جمارك الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بجمارك الإسكندرية بتشديد الرقابة على كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.