وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بالمعرض العام للصحافة ومسابقة الحديث الإلكتروني

أشاد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بالمعرض العام للصحافة المدرسية ومسابقة الحديث الإلكتروني، بحضور لجنة تحكيم الوزارة، التي ضمت الدكتور رمضان عبد الحميد، وأسامة السعيد، وحسن عوض، أعضاء لجنة التحكيم بالوزارة، والمُقام بالمدرسة الصناعية المتقدمة «الشهيد خالد السواحلي» بإدارة غرب كفر الشيخ.

الإدارات التعليمية تُشارك بأعمال متنوعة

وشاركت جميع الإدارات التعليمية بمحافظة كفر الشيخ بأعمال متنوعة لمختلف فنون التحرير الصحفي من «مجلات حائط، وصحف، ربع ساعة، ومقالات، وتحقيقات»، كما أُجريت مسابقة الحديث الإلكتروني بمشاركة مدرسة الشهيد محمد عيد الخابية الابتدائية، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، ممثلة للمرحلة الابتدائية، ومدرسة كفر المرازقة الإعدادية، التابعة لإدارة قلين التعليمية، للمرحلة الإعدادية، تحت إشراف محي الخيري، موجه عام الصحافة والإعلام بكفر الشيخ، ورباب السيد، الموجه المركزي.

لجنة الوزارة تُشيد بالأعمال المعروضة

وأشادت لجنة الوزارة والحضور من مختلف القيادات التعليمية بالأعمال المعروضة داخل المعرض، وكذلك الأداء المتميز من الطلاب، لمسابقة الحديث الإلكتروني، وأوصت بمواصلة رحلة النجاح والأداء المتميز للطلاب والموجهين والأخصائين، وتوجيه عام الصحافة والإعلام بكفر الشيخ.