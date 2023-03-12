مصرع ربة منزل وإصابة نجلها سقطا من الطابق الخامس بالبحيرة

لقيت قبل قليل، سيدة أربعينية مصرعها، بينما أصيب نجلها بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر سقوطهما من الطابق الخامس بمساكن الزوبعة التابعة لمركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

مصرع ربة منزل وإصابة نجلها في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بتلقي بلاغ من النجدة بسقوط سيدة ونجلها من الطابق الخامس مساكن الزوبعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بموقع البلاغ، وتبين وفاة السيدة وإصابة نجلها، وتم نقلهما إلى مستشفى حوش عيسى المركزي.

تحديد هوية الضحايا

بالفحص تبين وفاة ربة منزل تدعى «سمية إبراهيم موسى» 40 عاما، مقيمة بمساكن الزوبعة بحوش عيسى، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، كما تبين إصابة «مازن غريب عبد الحميد» 11 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وكسور بالجسم، وجار تقديم له الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابستها.