حزب «التجمع» ينظم قافلة طبية للكشف والعلاج بالمجان في البدرشين

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب «التجمع» قافلة طبية بقرية العزيزية بمركز البدرشين في الجيزة.

قافلة طبيبة لحزب «التجمع»

وقال هيثم وجيه أمين شباب حزب التجمع بالبدرشين، إن القافلة تجرى الكشف الطبي على المواطنين بالمجان وتوفر لهم العلاج بالمجان أيضا، موضحا أنها تضم تخصصات باطنة وكلى وأسنان ونساء وتوليد وجلدية.

وقال النائب علاء عصام أمين شباب حزب التجمع، إن هناك عددا كبيرا من القوافل الطبية سيجري تنظيمهم على مستوى الجمهورية، تحت رعاية اتحاد الشباب التقدمي بالاشتراك مع جمعيه «رسالة».