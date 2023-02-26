«الشهباني» يشارك بأشعاره وقصائدة في حفل انتهاء الدورة التثقيفية لشباب حزب التجمع

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع أمسية شعرية للشاعر الكبير سالم الشهباني، وذلك احتفالا بنجاح الدورة التثقيفية المركزية لشباب الحزب.

حفل انتهاء الدورة التثقيفية لشباب حزب التجمع

وحاضر في الدورة على مدار شهر، نواب وقيادات حزب التجمع، إلى جانب عدد من الخبراء على رأسهم الدكتور عبدالفتاح مطاوع الخبير في ملف مياه النيل والمدرس في جامعة كولورادو الأمريكية ومؤلف كتاب بوليتيكا سد النهضة.

وتسلم شباب الحزب في ختام اليوم شهادات اجتياز الدورة التثقيفية التي شملت محاضرات وورش عمل حول تاريخ مصر الثقافي وطبيعة الصراع حول مياه النيل وتاريخ الأحزاب، وفي قلبها تاريخ حزب التجمع إلى جانب تاريخ الحركة الشبابية والطلابية المصرية.

وقال التائب علاء عصام، أمين شباب حزب التجمع وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين إن هذه الدوره التثقيفية ستنتقل إلى شباب الحزب في المحافظات في الفتره القادمة، لافتا الي ان اتحاد الشباب فتح ملف تعديل اللائحة الطلابيه واهميه العمل السياسي في الجامعة وكافة المؤسسات الشبابية.

وأضاف عصام أن شباب الحزب كانوا سعداء للغاية بالأمسية الشعرية والكلمات الحماسية والدافئة للشاعر سالم الشهباني.

حزب التجمع

وبدوره قال الشاعر الشاب سالم الشهباني إن اتحاد الشباب التقدمي شهد توقيع العديد من دواويني واغلب اعضاء الاتحاد اصدقائي واعتبر نفسي في بيتي ولست غريبا عن حزب التجمع.

وشارك النائب عاطف مغاوري نائب رئيس حزب التجمع ورئيس هيئته البرلمانية في مجلس النواب في توزيع شهادات اجتياز الدورة التثقيفية، وقال مغاوري إن حزب التجمع يولي أهمية كبيرة للشباب لأنهم مستقبل الحزب وقياداته القادمين.