إصابة 9 في انفجار أسطوانة شعلة داخل منزل بالشرقية

أصيب 9 في انفجار أسطوانة «أنبوبة صغيرة» شعلة، داخل منزل في مدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة كفر صقر، بلاغا بانفجار أسطوانة غاز شعلة، داخل منزل بجوار السلخانة في مدينة كفر صقر.

نقل المصابين إلى مستشفى كفر صقر المركزي

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، كما تم الدفع بقوة من الحماية المدنية، وجرى نقل مصابين بواسطة سيارتي الإسعاف إلى مستشفى كفر صقر المركزي، كما قام الأهالي بنقل 7 حالات أخرى إلى المستشفى نفسه، وتبين إصابتهم بحروق بدرجات مختلفة.

إخطار النيابة العامة

وتمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة على النيران وإخمادها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.