ماس كهربائي وراء حريق شقة تستخدم مخزن خردوات في سوهاج

انتقلت الجهات المختصة في محافظة سوهاج، لمحل حريق مخزن بالطابق الخامس في أحد العقارات بحي غرب سوهاج، التابع لدائرة قسم أول سوهاج، إذ نشبت النيران بشقة تستخدم لأغراض تجارية «مخزن خردوات» دون خسائر بشرية.

حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، يفيد اندلاع حريق بالطابق الخامس بأحد العقارات السكنية، لتنتقل على الفور وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي لموقع الحادث ووحدة حماية مدنية حيث انتقلت سيارتي إطفاء لموقع البلاغ.

نشوب الحريق بالطابق الخامس

وتبين نشوب الحريق بالطابق الخامس بالعقار من شقة سكنية تستغل كمخزن خردوات ملك المدعو «رشاد. ع» سن 44 عامًا صاحب محل خردوات ويقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وامتد لشقة سكنية مجاورة، وجرى السيطرة عليه بدون خسائر بشرية، بينما احترق المخزن بالكامل.

توصيلات عشوائية سبب الحادث

وبسؤال مالك المخزن أرجع الحريق لحدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.