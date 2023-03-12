نشوب حريق في منطقة زراعية بالإسماعيلية.. سرعة الرياح تسببت في امتداده

اندلع منذ قليل، حريق هائل في منطقة زراعية بمحافظة الإسماعيلية، قرب طريق البلاجات السياحي، وانتقلت سيارات الحماية المدنية للتعامل معه.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في منطقة زراعية بمدخل قرية أبو عطوة قرب طريق البلاجات، وامتداده بشكل كبير.

الدفع بسيارات الحماية المدنية

وقال شهود عيان، إن 3 سيارات إطفاء وصلت إلى مكان الحريق وبدأت التعامل معه، إلا أن شدة الرياح تسببت في امتداده بشكل كبير في المنطة الزراعية.

وأضاف شهود العيان أن الحريق شب في منطقة معظمها «بوص وهيش» في الإسماعيلية، ومن الأماكن المهجورة بسبب ارتفاع نسبة ملوحة التربة بها، إلا أنها مجاورة لبعض المنازل في القرية.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ4 سيارات إسعاف إلى مكان الحريق، لتأمين وجود أي مصابين، وسرعة نقلهم إلى المستشفى، فيما أكدت المصادر الأمنية والطبية عدم وجود أي مصابين حتى الآن.

السيطرة على حريق في القنطرة شرق

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية أمس على حريق شب في مدينة القنطرة شرق، أصيب فيه 10 أشخاص باختناق ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.