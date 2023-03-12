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البطالة.. مصر تجتاز أكبر أعباء مسيرة التقدم «أين كنا؟ وكيف أصبحنا؟»

كتب:

أسماء زايد
09:44 م | الأحد 12 مارس 2023
البطالة فى مصر

البطالة فى مصر

عكفت الدولة المصرية على تبنى استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتى من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها وجاهزيتها، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة فى المجالات المختلفة، إضافة إلى ضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل، لاسيما التعليم الفنى والتدريب المهنى، فضلاً عن التركيز على المشروعات القومية كثيفة العمالة، لضمان المشاركة الفعّالة من مختلف القطاعات فى رفع معدلات التوظيف.

وأصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا؟» يسلط الضوء من خلال إنفوجرافات على نجاح سياسات الجمهورية الجديدة فى التشغيل والتنمية فى الهبوط بمعدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها.

 

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