في «كفر عون» البحيرة الاكتفاء الذاتي أولا.. من قرية فقيرة إلى منتجة والأهالي واجهوا البطالة بـ5 مشروعات (ملف خاص)

شوارعها بلا ضجيج.. أعلى منازلها جنة خضراء.. تفوح منها رائحة العمل والإنتاج.. سيداتها مبدعات، أطفالها يسعون إلى تعلم الحرفة أكثر من اللعب، شبابها غير راغبين فى التنزه، فنجاحهم وإنتاجهم أهم من اللهو.. ورجالها قرروا أن يكونوا على قلب رجل واحد منذ 7 سنوات، فأصبحوا عوناً لبعضهم، فتحولت قرية كفر عون، خلال مدة وجيزة، إلى واحدة من قرى مصر المنتجة فى محافظة البحيرة.

عرف أهالى القرية طريقهم إلى الإنتاج بعد ما قرروا أن يكونوا جميعاً عوناً لبعض، فجمعوا 1500 جنيه لبدء أول مشروع من رجال القرية، وحينما رأت نساء القرية الرجال يعملون قمن هن بدورهن واتحدن معاً، وأصبح لديهم 6 ورش إنتاج.

بعد عهود من البطالة أبدعوا واكتفوا ذاتياً وحققوا إنتاجاً وافراً يدر عليهم دخلاً كبيراً حتى أصبح لديهم إنتاج خاص ومشروعات لا مثيل لها، والأكثر هو تميزهم فى عدد من المشروعات، منها زراعة الأسطح وعيش الغراب، وتذوقت القرية طعم العمل والإنتاج والنجاح حتى أصبحت مثلاً يُحتذى به بين كافة قرى المحافظة، ثم بدأ الدعم من الأجهزة التنفيذية ومساعدتهم فى بيع منتجاتهم وتذليل كافة الصعوبات.