النائب أحمد فتحي: معرض «ديارنا» يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في افتتاح معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، الذي افتتحته الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

معرض ديارنا

وأكد أن المعرض يعد من أهم المناسبات للعارضين، إذ تعرض منتجاتهم بشكل محترف ما يسهم في انتشارها ورواجها، كما أن هذا المعرض يأتي في إطار استراتيجية الدولة لـ التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام جاء في ظروف اقتصادية صعبة جدا، ما يجعلنا نهتم بالصناعات الوطنية المحلية.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن المعرض يساهم في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لفتح العديد من المجالات والمشروعات للارتقاء بالصناعات اليدوية، لافتا إلى أن التوسع في المنتجات اليدوية يفتح آفاق وفرص عمل مختلفة، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة بين الشباب، والعمل على تدوير عجلة الإنتاج بطرق مختلفة من توفير مواد خام وأيد عاملة.

وشدد النائب أحمد فتحي، على ضرورة تتضافر جهود الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين نحو الاهتمام وتطوير الحرف اليدوية بشكل يضمن استمراريتها، وعدم زوالها.

دمج ذوي الإعاقة

وأشار إلى أن معرض ديارنا يساعد في الترويج للمنتج المصري ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوى الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمي.

وتقام النسخة الحالية من معرض ديارنا للحرف اليدوية تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي»، وعلى مساحة أكثر من 2800 متر مربع، بمشاركة أكثر من 400 عارض يمثلون 20 محافظة للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة.

وحضر الافتتاح كل من، الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والسفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وماركو اليو روتيني، رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، واليتشي جريتيني، مسئول التنمية المستدامة بقطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، ودانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وسفيرة سويسرا بالقاهرة، ووفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مكون من النائب أحمد فتحي، والنائبة إيمان الألفي، عضوا مجلس النواب، والنائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ، وكل من، محمد اللافي، وحنان جوهر، وإسراء طلعت، وكريم الكناني، وجهاد سيف، أعضاء التنسيقية.