اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «البطالة» في أدنى مستوياتها
كتب:
محمد عزالدين
06:53 م | الأحد 12 مارس 2023
جريدة الوطن
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «البطالة».. في أدنى مستوياتها
- بشهادة المؤسسات الدولية.. «الجمهورية الجديدة» تنجح في مواجهة العبء الأكبر على مسيرة التقدم بالتنمية
- الحكومة: بدء إجراءات طرح «وطنية» و«صافي» الأربعاء تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة
- «مصر والسودان» تبحثان تعزيز التعاون الزراعي وفرص الاستثمار
- ارتفاع «الاحتياطي النقدي» والودائع الأجنية في البنوك
- «الاتحاد الأوروبي»: المياه قضية جيوسياسية قد تشعل الحروب
- فرنسيس الأول بابا السلام
- «الوطن» تحتفي بالذكرى العاشرة لجلوسه على كرسي بطرس الرسولي
- ملفات القطبين
- تغييرات في تشكيل الأهلي ومطالبات بمصالحة الجماهير.. و3 بدائل لخلافة «الشناوي»
- الزمالك يغلق ملف الدوري ويستعد لمواجهة شباب بلوزداد.. و«فيريرا» يجسم صراع حراسة المرمى بين «صبحي وعواد»
- «هالاند» ضمن خطة الإنقاذ في باريس سان جيرمان
الصفحة الثانية
- «حياة كريمة»: مدرسة لغات ومركز طبي بكفرالشيخ لخدمة 120 ألف نسمة
- والمبادرة تشارك بـ «ماراثون القاهرة» لدعم الصحة العقلية والجسدية
- «عبدالغفار»: الملف الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية
- «الري»: مراقبة شبكة الترع عبر الأقمار الصناعية لتوقع الأزمات قبل حدوثها
- «الاتصالات»: استراتيجية لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالمحافظات
- توزيع عبوات غذائية على المرأة المعيلة احتفالا بعيد الأم
- «بنبني إنسان».. طلاب يتطوعون لتوزيع الوجبات على الأسر الفقيرة
- «ناهد» متطوعة في قوافل التحالف لمساعدة الآخرين: مرض زوجها السبب
الصفحة الثالثة
- مباحثات لزيادة استثمارات الشركات الألمانية في مصر بمشروعات الطاقة المتجددة
- «المشاط»: برنامج رفع الكفاءة لمتحف النوبة يعزز التنمية الشاملة
- «المالية»: لدينا بنية أساسية وفرص جاذبة للاستثمارات الأجنبية
- «التعليم»: انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين
- «التخطيط» و«القومي للمرأة» يبحثان دعم وتمكين المرأة
- مصر تشهد ختام «القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية»
- وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ المشروعات التنموية ببورسعيد
- تعديل مواعيد القطارات والمترو في رمضان والعيد
- «أحمد» كفيف يعزز على «الكمان»: غيرت حياتي.. ووالدتي كانت تساعدني
الصفحة الرابعة
- البطالة.. مصر تجتاز أكبر أعباء مسيرة التقدم
- اختيار 1545 حاجا وحاجة في القرعة العلنية بـ 3 محافظات لـ «موسم 1444 هـ» وبدء التقديم للحج السياحي
الصفحة الخامسة
- «فرنسيس الأول».. بابا السلام
- «اليسوعي المتقشف».. أول بابا للكاثوليك من الأمريكتين
- مقال رأي لـ بطرس دانيال.. بعنوان: «رسول السلام» ينتصر لـ «كبرياء الإنسانية»
الصفحة السادسة
- البابا فرنسيس.. تم اختياره في أقصر مجمع مغلق في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.. ويتقن 7 لغات ويشجع كرة القدم
- الكنيسة الكاثوليكية وقصة الفاتيكان مقر الكرسي الرسول
- عشر سنوات من الإنجازات والإصلاحات في مختلف المجالات
الصفحة السابعة
- «البابا فرنسيس.. الحاج للسلام».. زار مصر في 2017 بعد حادث الكنيسة البطرسية وردد عبارة «الدين لله والوطن للجميع»
- النائب البطريركي للكاثوليك في مصر: العلاقة بين الفاتيكان والأزهر تمر بأزهى مراحلها
- المدير البطريركي للكلدان الكاثوليك في مصر: البابا مثال للكاهن المتواضع ورفض السكن في قصر
الصفحة الثامنة
- استعدادات الأحمر
- تغييرات في التشكيل الأساسي لـ «الأهلي».. ومطالبات بمصالحة الجماهير.. و3 بدائل لخلافة محمد الشناوي
- وفرحة جنوب أفريقية.. احتفالات صن داونز مستمرة بعد الفوز على «الأحمر»
- ثورة تغيير.. «هالاند» ضمن خطة الإنقاذ في باريس سان جيرمان
- رحلة الحسم.. الزمالك يغلق ملف الدوري ويستعد لمواجهة شباب بلوزداد.. و«فيريرا» يحسم صراع حراسة المرمى