اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «البطالة» في أدنى مستوياتها

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «البطالة».. في أدنى مستوياتها

- بشهادة المؤسسات الدولية.. «الجمهورية الجديدة» تنجح في مواجهة العبء الأكبر على مسيرة التقدم بالتنمية

- الحكومة: بدء إجراءات طرح «وطنية» و«صافي» الأربعاء تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة

- «مصر والسودان» تبحثان تعزيز التعاون الزراعي وفرص الاستثمار

- ارتفاع «الاحتياطي النقدي» والودائع الأجنية في البنوك

- «الاتحاد الأوروبي»: المياه قضية جيوسياسية قد تشعل الحروب

- فرنسيس الأول بابا السلام

- «الوطن» تحتفي بالذكرى العاشرة لجلوسه على كرسي بطرس الرسولي

- ملفات القطبين

- تغييرات في تشكيل الأهلي ومطالبات بمصالحة الجماهير.. و3 بدائل لخلافة «الشناوي»

- الزمالك يغلق ملف الدوري ويستعد لمواجهة شباب بلوزداد.. و«فيريرا» يجسم صراع حراسة المرمى بين «صبحي وعواد»

- «هالاند» ضمن خطة الإنقاذ في باريس سان جيرمان

الصفحة الثانية

- «حياة كريمة»: مدرسة لغات ومركز طبي بكفرالشيخ لخدمة 120 ألف نسمة

- والمبادرة تشارك بـ «ماراثون القاهرة» لدعم الصحة العقلية والجسدية

- «عبدالغفار»: الملف الصحي على رأس أولويات القيادة السياسية

- «الري»: مراقبة شبكة الترع عبر الأقمار الصناعية لتوقع الأزمات قبل حدوثها

- «الاتصالات»: استراتيجية لنشر ثقافة ريادة الأعمال بالمحافظات

- توزيع عبوات غذائية على المرأة المعيلة احتفالا بعيد الأم

- «بنبني إنسان».. طلاب يتطوعون لتوزيع الوجبات على الأسر الفقيرة

- «ناهد» متطوعة في قوافل التحالف لمساعدة الآخرين: مرض زوجها السبب

الصفحة الثالثة

- مباحثات لزيادة استثمارات الشركات الألمانية في مصر بمشروعات الطاقة المتجددة

- «المشاط»: برنامج رفع الكفاءة لمتحف النوبة يعزز التنمية الشاملة

- «المالية»: لدينا بنية أساسية وفرص جاذبة للاستثمارات الأجنبية

- «التعليم»: انطلاق برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين

- «التخطيط» و«القومي للمرأة» يبحثان دعم وتمكين المرأة

- مصر تشهد ختام «القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية»

- وزير التنمية المحلية يتابع تنفيذ المشروعات التنموية ببورسعيد

- تعديل مواعيد القطارات والمترو في رمضان والعيد

- «أحمد» كفيف يعزز على «الكمان»: غيرت حياتي.. ووالدتي كانت تساعدني

الصفحة الرابعة

- البطالة.. مصر تجتاز أكبر أعباء مسيرة التقدم

- اختيار 1545 حاجا وحاجة في القرعة العلنية بـ 3 محافظات لـ «موسم 1444 هـ» وبدء التقديم للحج السياحي

الصفحة الخامسة

- «فرنسيس الأول».. بابا السلام

- «اليسوعي المتقشف».. أول بابا للكاثوليك من الأمريكتين

- مقال رأي لـ بطرس دانيال.. بعنوان: «رسول السلام» ينتصر لـ «كبرياء الإنسانية»

الصفحة السادسة

- البابا فرنسيس.. تم اختياره في أقصر مجمع مغلق في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.. ويتقن 7 لغات ويشجع كرة القدم

- الكنيسة الكاثوليكية وقصة الفاتيكان مقر الكرسي الرسول

- عشر سنوات من الإنجازات والإصلاحات في مختلف المجالات

الصفحة السابعة

- «البابا فرنسيس.. الحاج للسلام».. زار مصر في 2017 بعد حادث الكنيسة البطرسية وردد عبارة «الدين لله والوطن للجميع»

- النائب البطريركي للكاثوليك في مصر: العلاقة بين الفاتيكان والأزهر تمر بأزهى مراحلها

- المدير البطريركي للكلدان الكاثوليك في مصر: البابا مثال للكاهن المتواضع ورفض السكن في قصر

الصفحة الثامنة

- استعدادات الأحمر

- تغييرات في التشكيل الأساسي لـ «الأهلي».. ومطالبات بمصالحة الجماهير.. و3 بدائل لخلافة محمد الشناوي

- وفرحة جنوب أفريقية.. احتفالات صن داونز مستمرة بعد الفوز على «الأحمر»

- ثورة تغيير.. «هالاند» ضمن خطة الإنقاذ في باريس سان جيرمان

- رحلة الحسم.. الزمالك يغلق ملف الدوري ويستعد لمواجهة شباب بلوزداد.. و«فيريرا» يحسم صراع حراسة المرمى