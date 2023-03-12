منى عبد الغني تنتهي من تسجيل أغنية «تيجي نعمل خير» لرمضان 2023

تعيش الفنانة منى عبد الغني، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، إذ تُحضر لأكثر من عمل غنائي، تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المُقبلة، فيما ستكون البداية في شهر رمضان 2023.

وقالت منى عبد الغني، لـ«الوطن»، إنها انتهت من تسجيل أغنية بعنوان «ما تيجي نعمل خير» من ألحان محمد فهمي، ومن المُقرر تصويرها كفيديو كليب، خلال الأيام القليلة المُقبلة، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد إذ سيُطرح في رمضان 2023.

أغنية سينجل لـ منى عبد الغني قريبًا

وأعربت منى عبد الغني، عن آمالها بأنّ ينال الفيديو كليب، إعجاب الجمهور فور طرحه، قائلة إنّ: «الأغنية تُشجع الناس على فعل الخير»، لافتة إلى أنها تُحضر لأكثر من سينجل، حيث تواصل التحضير عليها في الوقت الحالي، تمهيدًا لتسجيلها.

وتُقدم منى عبد الغني، برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» عبر قناة سي بي سي، بمُشاركة كل من هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، حيث حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في ذلك البرنامج، منذ انطلاقته الأولى.