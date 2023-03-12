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الجيش الأوكراني: 39 اشتباكا مسلحا في محيط باخموت خلال الـ24 ساعة الماضية

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أ ش أ
09:41 م | الأحد 12 مارس 2023
روسيا وأوكرانيا

روسيا وأوكرانيا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أن منطقة باخموت شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية 39 اشتباكا مسلحا بين القوات الأوكرانية والروسية.

وقال المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات المسلحة الأوكرانية سيرهي شيريفاتي في بيان - نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية في نسختها الإنجليزية- إن باخموت ما زالت بؤرة القتال، حيث لا تزال القوات الروسية تحاول اختراق خطوط دفاعنا.

باخموت ما زالت بؤرة القتال

وأضاف شيريفاتي أنه خلال اليوم الماضي تم تسجيل 161 قصفا روسيا في محيط باخموت في جميع أنحاء خط الجبهة، بما في ذلك بيرخيفكا وزاليزنيانسكي وباخموت نفسها، بجانب 39 اشتباكاً عسكرياً مع القوات الأوكرانية.

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بقلم أ ش أ