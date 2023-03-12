شوارع الوادي الجديد تتزين بالفوانيس لاستقبال شهر رمضان

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، تزيين شوارع مدينة الخارجة، بأطول وأضخم فانوس بالمحافظة، بمعرفة قسم الإنارة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، التي تزين أكبر ميادين المحافظة به، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

أهالي الخارجة يلتقطون صورا تذكارية مع الفانوس كل عام

وقال جهاد متولي رئيس مركز ومدينة الخارجة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هذه الفوانيس التي تطلقها الوحدة المحلية لمركز الخارجة كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية، والتي طرح الفكرة المحافظ ووضع فانوس كبير وتزينة بالإضاءة لإضفاء روح البهجة والسرور علي المواطنين، حيث يقوم أهالي المحافظة بإلتقاط الصور التذكارية بجانبة تعبيراً عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان المعظم.

نجدد في شكل زينة رمضان كل عام لإسعاد الأهالي

وأضاف المهندس محمد عبد اللاه، رئيس قسم الإنارة بمركز ومدينة الخارجة بالمحافظة، إن الإدارة الخاصة بالإنارة قامت بتصميم هذا النموذج من الفوانيس بناء علي توجيهات محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط ورئيس الوحدة المحلية، وذلك احتفالاً بقدوم شهر رمضان الكريم حيث تم التزين بعدد 2 فانوس كبير وكل عام قبل حلول الشهر الكريم يتم تجديد شكل الديكورات الخاصة بتزيين ميدان 30 يونيو بمدينة الخارجة ووضع إضاءات ليلية مميزة مع بتزيين الشوارع بالأحبال الضوئية والأوراق الملونة والقصاصات الورقية.