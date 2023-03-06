كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن قنوات عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم في رمضان 2023، ويواصل أبطال العمل تصوير مشاهده حالياً، لتسليم أكبر قدر من الحلقات إلى القناة.

قنوات عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

ومن المقرر عرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم حصرياً على قناة cbc، ويدور العمل في إطار اجتماعي حول شخصية «نادرة» التي تفقد زوجها وتدخل في صراعات مع عائلته حول الميراث.

تعاون نيللي كريم مع مدحت العدل

ويأتي تعاون الفنانة نيللي كريم مع السيناريست مدحت العدل، بعد غياب طويل، ويشارك في بطولة المسلسل كل من جمال سليمان، كمال أبورية، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، وعدد من النجوم.

ويشارك هشام عاشور زوج الفنانة نيللي كريم، في مسلسل عملة نادرة، في أول عمل يجمع بينهما بعد إعلان زواجهما.