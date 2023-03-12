«الأرصاد»: ذروة التقلبات الجوية غدا وبعد غد.. وأمطار غزيرة الثلاثاء

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، إذ ذكرت أن الفترة الحالية تتسم بحالة من التقلبات الجوية تصل ذروتها غدًا وبعد غدٍ، موضحة أن التقلبات مصدرها تعرض مصر لكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، والبحر المتوسط والدول الأوروبية.

هناك توقعات بوجود نشاط للرياح غدا

وأشارت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية غدًا الاثنين، ومتوقع للعظمى غدا 28 درجة في القاهرة الكبرى، وهناك توقعات بوجود نشاط للرياح غدا.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن نشاط الرياح غدًا قد يكون مصحوبا بأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة أو تلك التي لها ظهير صحراوي، مؤكدة أن هناك حالة من التقلبات وعدم الاستقرار بداية من مساء الاثنين، يتخللها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في غرب البلاد.

الأمطار تزداد غزارة يوم الثلاثاء

وتابعت: «متوقع أن تمتد هذه التلقبات إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى مساءً»، موضحة أن ذروة التغيرات في حالة الطقس تكون يوم الثلاثاء، وتشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة حيث تسجل العظمى 20 درجة، كما أن الأمطار تزداد غزارة يوم الثلاثاء، وتكون متوسطة ورعدية أحيانا.

وطمأنت المصريين، بأن يوم الأربعاء سيكون بداية التحسن في حالة الطقس، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وانحصار الأمطار في السواحل الشمالية فقط.