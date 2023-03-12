«الأرصاد» تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار وسيول

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم استقرار في الأحوال الجوية في توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ تسقط الأمطار بكميات متوسطة بنسبة 40% على السواحل الشمالية والقاهرة وحتى شمال الصعيد، وتزيد كميات الأمطار وتصل إلى حد السيول على سيناء بسبب الطبيعة الجبالية هناك.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار بين غزيرة ومفاوتة الشدة بدءا من مساء غد الاثنين وحتى صباح الخميس المقبل على القاهرة والسواحل الشرقية والغربية وشمال وجنوب الوجه البحرين، ومدن القناة وسيناء، وشمال الصعيد، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم بين 5-8 درجات، ويسود طقس بارد صباحا وشديد البرودة ليلا.

توقعات درجات الحرارة الاثنين 13-3-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الثلاثاء 14-3-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة الأربعاء 15-3-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.