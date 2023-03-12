تحذير من الأرصاد الجوية.. حالة الطقس تجمع بين الشتاء والصيف

حالة من عدم استقرار الطقس تشهدها محافظات الجمهورية مع قرب انتهاء فصل الشتاء والدخول في فصل الرييع، حيث حذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من عدم استقرار في الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار بكميات بنسبة 40% على السواحل الشمالية وصولاً إلى شمال الصعيد، بينما تزيد كميات الأمطار وتصل إلى حد السيول على سيناء.

سقوط الأمطار

وفي تحذيرات الأرصاد الجوية، ذكرت الهيئة أنه بدءًا من غد وحتى الخميس تتساقط أمطار غزيرة ومتفاوتة الشدة على القاهرة والسواحل الشرقية والغربية وشمال وجنوب الوجه البحرين، ومدن القناة وسيناء، وشمال الصعيد، مع انخفاض في درجات الحرارة بين 5-8 درجات، ويسود طقس بارد صباحا وشديد البرودة ليلا، حسبما أكدت هيئة الأرصاد الجوية.

توقعات حالة الطقس

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات درجات الحرارة غدًا الاثنين 13-3-2023، على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 15.

- السحل الشمالي: العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16.

بينما جاءت درجات الحرارة الثلاثاء 14-3-2023، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 14.

- السحل الشمالي: العظمى 18والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.

وسجلت درجات الحرارة الأربعاء 15-3-2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 15.

- السحل الشمالي: العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 15.

تحذير الأرصاد الجوية من الطقس

وضمن حالة الطقس تنخفض درجات الحرارة تدريجيا، غدا الاثنين، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية بدرجات تتراوح بين 2-4 درجات مئوية، ورغم هذا الانخفاض إلا أنه يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد والسواحل الشرقية والقاهرة والوجه البحري ومدن القناة، ومحافظة جنوب سيناء وصولًا إلى محافظات شمال الصعيد ويسود طقس حار على جنوب البلاد.

حالة عدم استقرار الطقس

ومع المساء تبدأ في حالة عدم الاستقرار، حيث تنخفض الحرارة مرة أخرى 3 درجات وتعود الأجواء الشتوية، ووتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشرقية والغربية من البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة وخفيفة على السواحل والمحافظات المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، بسبب تأثر البلاد بمنخفض متعمق قادم في طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، وتستمر حالة عدم الاستقرار، حتى الخميس.