«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار غدا.. «متفاوتة الشدة ورعدية»

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا وخريطة سقوط الأمطار، المتوقع أن تستمر حتى الأربعاء المقبل على الأنحاء كافة، حيث تشهد البلاد بداية من الغد، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حسب ما أوضحته خرائط الطقس.

خريطة سقوط الأمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنّ موجة عدم الاستقرار تشهدها مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، فضلا عن نشاط للرياح على بعض المناطق.

وتابعت أنّه بداية من الغد، تسقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري.

أمطار الثلاثاء المقبل

وعن خريطة الامطار المتوقع سقوطها الثلاثاء المقبل، فتشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60 لـ70%، فضلا عن أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30 لـ40% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن تختفي الأمطار مع انتهاء الأربعاء المقبل، الذي يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشممالية وشمال الوجة البحري وسيناء.

درجات الحرارة الاثنين 13 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 15.

درجات الحرارة الثلاثاء 15 مارس 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.