الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا: رعدية على 13 محافظة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، إذ تشير إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية على بعض المناطق، بداية من مساء غدا الاثنين، وتمتد إلى القاهرة الكبرى، متوقعة استمرار فرص سقوط الأمطار حتى يوم الأربعاء المقبل، إذ تتعرض البلاد إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالإضافة إلى منخفض جوي على البحر المتوسط.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات، ذكر بيان هيئة الأرصاد الجوية، تعرض 13 محافظة إلى سقوط أمطار غزيرة إلى رعدية، موضحة أن الأمطار تمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى وهى «القاهرة، الجيزة، القليوبية»، وتكون مساء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وذكر البيان، تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وهى «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد»، وتكون غزيرة إلى رعدية تصل إلى 60% تكون مساء وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وجاءت أماكن سقوط الأمطار غدا في محافظات جنوب الوجه البحري، وهي «الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية»، وتصل إلى 20%، وتبدأ من مساء غدا، وتزداد شدتها على مدار يومي الثلاثاء 14 فبراير والأربعاء 15 فبراير.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا الاثنين، على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمر بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد، إذ يسود طقس مشمس مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.