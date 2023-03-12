محافظ الإسكندرية: 15 أتوبيسا كهربائيا صديقا للبيئة تنطلق من الغد

أعلنت محافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وصول 15 أتوبيس يعمل بالكهرباء، وبدء تشغيله اعتبارا من غد في شوارع المدينة، في إطار حرص الدولة على استخدام الوقود الآمن، والطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، للتأكيد على أن مدينة الثغر هي أول محافظة على مستوى الجمهورية، تقوم بتشغيل الأوتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، وذلك منذ عام 2019.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن وصول الـ15 أتوبيس الكهربائي إلى الإسكندرية، ودخولهم الخدمة إضافة غير مسبوقة لدعم وتطوير، وتحسين أنظمة النقل العام داخل المحافظة لمواجهة الزيادات المستمر فى احتياجات النقل، ولتقليل استنزاف موارد الدولة من المواد البترولية، بالإضافة إلى مواجهة التلوث البيئى، مشيرا إلى أن المركبات التقليدية ذات محركات الاحتراق الداخلى تنتج عوادم تحتوى علي مواد تؤثر على البيئة.

تجهيز 25 أتوبيس كهربائى للعمل في الإسكندرية

أوضح الشريف، أنه يجري تجهيز 25 أتوبيسا كهربائيا، لتكتمل الدفعة المكونة من 40 أتوبيسا ذات مواصفات تحتوي على مكيفات ونظام تتبع، ومجهزة لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة، ومزودة بنظام wifi، ويسع الواحد منها 90 راكبا، وتصل السرعة إلى 80 كم فى الساعة، وقدرة المحرك تبلغ 300 كيلو وات، أى فيما يعادل 420 حصانا، وقدرة البطاريات 324 كيلو وات فى الساعة.

ونظام الشحن يصل من 3 إلى 4 ساعات للمحرك والدائرة المساعدة 24 فولت، والمسافة المقطوعة بعد إعادة الشحن 250 كم بعدم استخدام التكييف و210 كم بعد استخدام التكييف، وقطع الغيار المطلوبة لبرنامج الصيانة تعمل لمدة 10 سنوات، والبطاريات تعمل لمدة 8 سنوات، الشاسية والهيكل عمره الافتراضى 7 سنوات، نظام القدرة يشمل المحركات الكهربائية والأجزاء والملحقات الكهربائية عمرها الافتراضى 5 سنوات.

أتوبيسات صديقة للبيئة في الإسكندرية

ولفت محافظ الاسكندرية، إلى أنه سيتم تيسير الاتوبيسات الصديقة للبيئة التي تعمل بالكهرباء، والغاز في الخطوط والمسارات التي تخدم قطاع عريض من الجماهير بشوارع شرق وغرب المدينة، كونها تعمل بالوقود الآمن وتحافظ على البيئة، وتظهر الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية أمام أهلها وزوارها.

مميزات اتوبيسات الإسكندرية الكهربائية

وأشار الشريف، إلى أن هذه الأتوبيسات على أعلى مستوى من الجودة داخلياً وخارجياً لتكون بمثابة وسيلة مواصلات كريمة للمواطنين، كما أشار إلى أن هناك بروتوكول يتضمن تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة للمحركات وبقطع غيار أصلية حفاظاً على عمل الأتوبيسات بأعلى كفاءة، مؤكدًا على أن هناك عدد من الشواحن بجراجي شرق ومحرم بك وجارى أستكمال تركيب الشواحن بباقي جراجات الهيئة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة لتوفير وسائل نقل جماعي آمنة ومريحة وصديقة للبيئة، حيث وجه المحافظ، المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن الحفاظ على هذه الأتوبيسات.