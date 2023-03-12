محافظ الإسكندرية يفتتح معرض جديد لـ«أهلا رمضان» ويوجه بتوفير السلع

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض «أهلا رمضان» الكائن بجوار مبنى ديوان محافظة الإسكندرية الجديد طريق أبيس مدخل سموحة، والذي يمتد حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وجميع الأجهزة المعنية.

توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة

وقال محافظ الإسكندرية، إن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي افتتحت خلال الأشهر والأيام الماضية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم.

وأكد أن الدولة تواصل جهودها من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن منافذ أهلا رمضان التي أقامتها محافظة الإسكندرية تشهد تزايد الإقبال عليها من قبل المواطنين.

سلع معرض أهلا رمضان في الإسكندرية

وأوضح الشريف أن المعرض يضم سلعة أساسية واستراتيجية تقل عن مثيلاتها بالسوق، مشيدًا بالدور الفعال والكبير للجهات والشركات المشاركة بتلك المبادرة والتي قامت بعرض كل السلع الأساسية من الأرز والزيت والسكر والدقيق والمكرونة واللحوم والدواجن والفاكهة بجودة عالية، وأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.