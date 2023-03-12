الصيد الألي بالبرلس: الأمواج عاتية والرياح شديدة.. ونراقب الحركة غدا

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الألي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أننا نتابع تحذيرات هيئة الأرصاد حول تقلبات الطقس لليومين القادمين غدا الاثنين، والثلاثاء، إذ تشير لسقوط أمطار ورعد غدا على المدن الساحلية، ونشاط كبير في سرعة الرياح، علاوة على ارتفاع كبير في أمواج البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي نترقب له كصيادين حتى لا يؤثر ذلك على حركة الصيد، أو تؤدي لحدوث مخاطر للآلاف من الصيادين العاملين على متن مراكبهم في عرض البحر المتوسط.

مخاطر الصيد وتقلبات المناخ غدا

وأوضح «شرابي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرياح حالياً علي سواحل البحر الأبيض المتوسط بالبرلس شديدة للغاية، كما يسود انخفاض في درجات الحرارة منذ مساء اليوم، علاوة على أن أمواج البحر الأبيض المتوسط تخطت حاجز المترين ونصف.

طقس كفر الشيخ غدا

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت سرعة الرياح غدا في محافظة كفر الشيخ، التي بلغت 24كم/ ساعة، وكذلك فرص سقوط الأمطار 50% على المدن الساحلية ومن بينها البرلس، والرطوبة 58%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 26 درجة، والصغرى 11درجة مئوية.