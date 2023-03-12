الشئون المعنوية تُنتج 18 فيلمًا قصيرًا وأغنية وطنية بمناسبة يوم الشهيد

18 فيلمًا قصيرًا وأغنية أنتجتها إدارة الشئون المعنوية بقيادة اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز الأسريجي، مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ورجال «الإدارة» الأكفأ؛ لإحياء يوم الشهيد الذي تحتفل به مصر رسميًا خلال شهر مارس من كل عام، عبر تنظيم عدة فعاليات خلال هذا الشهر، مع اتخاذ ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وسط جنوده يوم «9 مارس» يومًا رئيسيًا للاحتفال، والذي شرفه بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار رجال الدولة والقادة العسكريين، في ندوة تثقيفية شهدت عدد من الأفلام التسجيلية القصيرة والأغاني والأحداث الوطنية.

فيلم مثلث القيادة

ونجحت الأفلام والأغاني التي أعدتها إدارة الشئون المعنوية في «لمس قلوب المصريين»، وعلى رأسها فيلم «مثلث القيادة»، والذي أعدته «الإدارة» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعُرض أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية، ويروي قصة 3 من شهداء قواتنا المسلحة، في شكل درامي، جسد بطولته الفنان محمود عبدالمُغني، وهم: مساعد الدفعة 103 حربية الرائد الشهيد البطل مصطفى حجاجي، ومساعد الدفعة 104 حربية الرائد الشهيد البطل محمد علي العزب، وحامل العلم الرائد عماد الدين أبو رجيلة، والذين جمعهم مشهد تسليم وتسلم القيادة في حفل تخرج الكلية الحربية عام 2009، ثم استشهدوا في أعمال بطولية للدفاع عن الوطن والأمن القومي للدولة المصرية.

سيناء.. ملحمة التضحية والبناء

وتضمنت الأعمال التي أنتجتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة أيضًا، فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عن العملية التنموية في شبه جزيرة سيناء، تحت عنوان: «سيناء.. ملحمة التضحية والبناء»، والذي سجل بدقة للمواطن المصري، جهود الدولة المصرية في تطهير شبه جزيرة سيناء من دنس الإرهاب، حتى عادت الحياة لطبيعتها، وانطلقت العملية التنموية في كل ربوعها.

سلام الشهيد

كما تضمن جهود رجال إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة أيضًا في إحياء «يوم الشهيد 2023»، إعداد فيلم تسجيلي بعنوان «رموز خالدة» تضمن مشاركة عدد من أسر الشهداء والمصابين، وهو الفيلم الذي أبكى عدد كبير من حضور الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد هذا العام، فضلاً عن فيلم «سلام الشهيد»، الذي يتضمن تضحيات رجال قواتنا المسلحة لحفظ أمن واستقرار الوطن، وكذلك عدد من الأغاني الوطنية للاحتفاء بذكرى يوم الشهيد 2023.

ولم تقف جهود القوات المسلحة للاحتفال بيوم الشهيد 2023، عند هذا الحد، بل أعادت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة بث أفلام تسجيلية ودرامية قصيرة أعدتها بشأن «يوم الشهيد» عام 2022، والتي ترسل العديد من الرسائل للمجتمع المصري بأثره، على رأسها فيلم «بطل بيسلم بطل»، والذي يؤكد أن «مصر ولادة»، وأن أبنائها مهما مر من الزمان حريصون على الدفاع عن الأرض والعرض، وحماية أمن مصر القومي ضد أي تهديد قد يستهدفه.

وأيضًا فيلم «من كل بيت مصري»، والذي يرصد تكوين القوات المسلحة المصرية من كل أبناء وطوائف الشعب المصري دون تمييز، ومسرحية «رسالة نور»، والتي تعكس «ألم فراق» أسر الشهداء والمصابين لأبنائهم عند استشهادهم لدى القيام بـ«واجبهم المُقدس».