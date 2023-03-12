وكيل «تموين سوهاج» يفتتح معرضا جديدا لـ «أهلا رمضان» بالمحافظة

افتتح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، برفقة مدينة المنشاة، معرض «أهلا رمضان» بمدينة المنشأة، لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل أكثر من 25%.

وقال وكيل تموين سوهاج، إن معرض «أهلا رمضان» يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية، والاستهلاكية، بأسعار مناسبة للجميع.

وأكد أن افتتاح المعرض يأتي قبل موعده، تيسيرا على المواطنين، تنفيذاَ لتوجيهات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل.