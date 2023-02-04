«تموين سوهاج» تطرح اللحوم بسعر 160 جنيها للكيلو بمنافذ السلع الغذائية

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أنه تم جلب كميات من اللحمة السوداني لبيعها بمنافذ معرض «أهلا رمضان» بسوهاج بأسعار 160 جنيها للكيلو، وبمنافذ السلع الغذائية المخفضة الثابتة والمتنقلة، حيث تم جلبها من منفذ كوم أمبو بمحافظة أسوان لتلبية احتياجات المواطنين بمحافظة سوهاج من اللحوم الحمراء.

أسعار اللحوم السوداني بسوهاج

أضاف وكيل تموين سوهاج، أن اللحوم سيتم توزيعها تحت إشراف وزارة التموين، لمراقبة أسعارها َوتوزيعها على المواطنين بسعرها المحدد من قبل الوزارة 160 جنيها فقط للكيلو.

وكشف وكيل تموين سوهاج أماكن بيع اللحوم الحمراء بالمحافظة، بمنافذ معرض «أهلا رمضان»الثابتة والمتحركة والتي وصل عددها 78 منفذا ثابتا ومتحركا، وبمنافذ التموين ومنافذ مبادرات السلع الغذائية المخفضة بالمحافظة، الثابتة والمتنقلة، فضلا عن سيارات بيع اللحوم التابعة للوحدات المحلية بكل مركز.

معرض أهلا رمضان بسوهاج

افتتح وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج 4 منافذ لمعرض أهلا رمضان داخل مدينة سوهاج، في شارع سيتي وميدان الشهيد عبد المنعم رياض وميدان العارف ومدينة ناصر بحي شرق.