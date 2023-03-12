تقديم الخدمات الطبية لـ1903 مواطنا بقافلة «حياة كريمة» في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية بقرية الحلمية، بمركز الحامول، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك على مدار يومين.

وشهدت القافلة الطبية ترددا كبيرا من أهالي القرية خلال فعالياتها للانتفاع بكل الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وعصام القصيف، رئيس مجلس مركز ومدينة الحامول، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وكيل وزارة الصحة تتفقد أعمال القافلة

وتفقدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أعمال القافلة، مشيدةً بجهود فريق القوافل العلاجية في تقديم الخدمات الطبية المختلفة بالمناطق النائية، ومحدودي الدخل في كافة أنحاء المحافظة، وحثت جميع العاملين بالقوافل العلاجية على استفراغ الوسع والجهد في تقديم المزيد، كما وجّهت بأهمية الحرص على الحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة، لتحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ1903 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصات بـ10 عيادات «باطنة، وأطفال، وجلدية، وعظام، وجراحة عامة، ورمد، ونسا، وتنظيم أسرة، ومسالك، وأنف وأذن»، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية «معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة»، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي، وصرف الدواء مجاناً، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

القافلة أجرت 219 تحليلا طبيا

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القافلة أجرت 219 تحليل طبي ما بين «معمل الدم - معمل الطفيليات»، وإجراء 70 أشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 1061 مواطن ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة «الضغط - السكر» على 79 مواطن خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ13 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لـ42 مريض، لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إن أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز الحامول، وإدارة مستشفى الحامول المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، لتعاونهم المميز جميعاً، وتكاتف أدوارهم وتكاملها نحو تيسير سُبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لأهالي قرية الحلمية، بمركز الحامول.