هاني شنودة لقصواء الخلالي: أي فنان ينظر للمكاسب المادية لا يحقق حلمه

أكد الموسيقار هاني شنودة، أن تقدير الجمهور للفنانين أمر رائع ويسعدهم كثيرًا، كما أن تقدير وتكريم الدولة يضع عليهم مسؤولية كبيرة، موضحًا: «بهذه التكريمات، تقول الدولة نحن نعي ما تفعله، تقدم إلى الأمام ولا تجعل أحدا يحبطك، أي فنان ينظر للمكاسب المادية لا يصل ولا يحقق ما يحلم به».

الفنان حساس بطبعه

وأضاف هاني شنودة خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «الفنان حسّاس بطبعه، وتقدير الجمهور في الشارع لأعمالي أعظم التكريمات التي تلقيتها في حياتي، واتصل بي أحد الفنانين يشكو لأنه لا يحصل على فرصته، وقلت له فرصكم أعظم من فرصنا بكثير».

وتابع أن الفنان قال له إنه أُضطر إلى العمل «ترزي» رغم موهبته حتى يكسب قوت يومه، فاقترح عليه أن يغني خلال عمله فيكون اسمه «الترزي المغني أو المطرب»، وعندها سيكسب شهرة واسعة.

وواصل: «ربنا لما بيبعت موهبة يوفر لها كل أسباب النجاح لكننا مش بناخد بالنا، والرضا عن النفس أهم شيء في الدنيا»

وأكد الموسيقار هاني شنودة، أن شغفه بالفن لم يخفت أبدا رغم تقدمه في العمر، مشيرًا إلى أنه يعتبر البيانو والأورج وطنه، مشددًا على أنه يطمح إلى التغيير في عمله دوما.

وواصل: «في إحدى المرات كنت أعبر الشارع مع زوجتي، سمعت هواءً شديدًا، فجاءتني فكرة مقطوعة موسيقية، طلبت مني عبور الشارع بسرعة، لكنني سألتها عن ورقة وقلم حتى أكتب المقطوعة».

وتابع الموسيقار، أن الموسيقيين الذين غيروا في عالم الموسيقى يتتبعون شغفهم ويعملون على تطوير الأشياء التي يحبونها دوما: «اللايك والإعجابات مش مهمة بالنسبة لي، هدفي أسعد الناس لا أكثر ولا أقل، وقلت مؤخرا إنني سعيد بأني أسعدت الناس».

الدراسة لا تصقل الموهبة

وأشار إلى أن الدراسة لا تصقل الموهبة، لكنها توسعها وتكسبها أبعادا أكثر، لكن الأهم من الدراسة والموهبة هو التدريب المستمر، موضحًا: «مطربو الأوبرا وأم كلثوم وعبدالوهاب كانوا بيصحوا الصبح يقولوا نوت طويلة عشان يتعودوا عليها».