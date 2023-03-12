ارتفاع وفيات حادث «براني» بمطروح إلى 8 أشخاص والمصابين 15 (أسماء)

ارتفع عدد ضحايا حادث سيارة براني إلى 8 حالات وفاة، بعد وفاة شخص آخر من المصابين، بالإضافة إلى 15 مصابا.

أسماء حالات حادث براني في مطروح

وانقلبت مساء اليوم، سيارة ربع نقل تويوتا بيضاء كان تنقل علي متنها عدد كبير من المواطنين في حادث سيارة أليم غرب براني الكيلو 155 طريق مطروح السلوم، ما أسفر عن مصرع وإصابة 23 شخصا ونقلهم مستشفى براني التخصصي.

وننشر أسماء المصابين، كما يلي:

«يعقوب إبراهيم عثمان 24 سنة سوداني الجنسية، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد مصطفى كامل 24 سنة من كفر الشيخ مصاب بكسر بالزراع الايمن وجرح قطعي بفروة الرأس، وكريم عبد الستار محمد 18 سنة من سوهاج مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وهاشم عنتر راشد 45 سنة من سوهاج مصاب بجرح قطعي بفرورة الرأس».

وأصيب: «محمد علي 19 سنة من سوهاج مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس، وحجاج جابر أحمد 18 سنة من بني سويف مصاب بكسر في الزارعين، وجابر سند محمد 25 سنة من بني سويف مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعوض أحمد مكاوي 45 سنة من سوهاج مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج».

كما أصيب: «أحمد جمال أحمد 25 سنة من سوهاج مصاب بكدمات وسحجات متفرقة محمد عبد الشافي 20 سنة من أسيوط مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الله ابو السعود 35 سنة من البحيرة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، بالإضافة إلي 4 مجهولين الهوية مصابين باشتباه ما بعد الارتجاج».

يذكر أن هناك 8 حالات وفاة نتيجة الحادث، وجار التعرف علي هويتهم من خلال الشرطة والجهات المعنية.

معاينة الحادث

وانتقلت الشرطة إلي موقع حادث براني وجاري الفحص للتعرف على اسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق.