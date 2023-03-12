مصرع 7 وإصابة 16 في حادث انقلاب سيارة بـ«براني» غرب مطروح

لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة، منذ قليل، على طريق براني في منطقة علم الحرش 160 كيلو غرب مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الضحايا والمصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول المصابين إلى المستشفى

واستقبل مستشفى براني التخصصي، مساء اليوم، ضحايا حادث سيارة ربع نقل، ويكثف الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى براني من جهوده، لرعاية جميع المصابين، وتقديم العلاج والإسعافات الأوليه اللازمة لهم.

نقل الموتى

وجرى إيداع جثث حالات الوفاة السبعة داخل ثلاجة الموتى في مستشفى براني، تحت تصرف مفتش الصحة وجهات التحقيق.