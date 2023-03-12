مقدم حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 يسخر من صفعة ويل سميث في حفل العام الماضي

لن تمر واقعة صفع النجم ويل سميث للممثل الكوميدي كريس روك في حفل العام الماضي من توزيع جوائز أوسكار مرور الكرام هذا العام، حيث يستعد جيمي كيميل مقدم حفل توزيع جوائز أوسكار 2023 السخرية من تلك الواقعة في المونولوج الافتتاحي له خلال الحفل المقام مساء اليوم على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس.

وقال جيمي كيميل إن الحديث حول تلك الواقعة أصبح مملا ولكنه ينوي الحديث عنها، موضحا: «قيل الكثير وهناك الكثير من التركيز عليها، من الواضح أنني لا أريد أن أقوم بمونولوج كامل حول تلك الواقعة، ولكن سيكون من السخف عدم ذكرها»، وذلك وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

جيمي كيميل: لو حاول «ذا روك» ضربي على المسرح سوف أهرب

وبسؤاله عن إذا تعرض لموقف مشابه لما تعرض له كريس روك العام الماضي، وحاول أحد الحضور الاعتداء عليه، هدد مازحا بضرب أي شخص يحاول صفعه على خشبة المسرح، قائلا: «إذا كنت أكبر منه حجما سوف أقوم بضربه على شاشة التلفاز، إما إذا كان دوين جونسون (ذا روك) سوف أهرب».

وأشاد مقدم حفل جوائز أوسكار 2023، برد فعل كريس روك في حفل العام الماضي بعد تعرضه للصفع، «أن يتم صفعك على وجهك وتحافظ على هذا القدر من الهدوء هو أمر يجب أن يفخر به كريس»، متابعا: «آمل أن يظل أحفاد كريس فخورين بذلك حتى عندما يموت».

فريق أزمات في حفل توزيع جوائز أوسكار 2023

وأنشأت أكاديمية فنون وعلوم السينما فريق أزمات هذا العام للتعامل مع المواقف المشابهة لما حدث العام الماضي، لضمان عدم تكرار الأمر، وتعامل الفريق مع كافة السيناريوهات المتوقعة وغير المتوقعة لتحقق استجابته عالية لإصدار فعل غير متوقع.