رئيس «قصور الثقافة»: مستعدون لاستقبال مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة

يشهد المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، انطلاق فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والذي تنطلق فاعلياته غدا الثلاثاء، وذلك في إطار التعاون بين قطاعات وزارة الثقافة.

وأوضح عطوة في تصريحات خاصة لـ"الوطن": قصور الثقافة أنهت الاستعدادات لاستقبال فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة والذي ينظمه المركز القومي للسينما، ويترأس الدورة الـ 24 الناقد عصام زكريا، والتي تستمر في الفترة من 14 حتى 20 مارس الجاري.

مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة

وينظم المهرجان سنويًا بمحافظة الإسماعيلية، ويهدف المهرجان هذا العام لاستكمال تحقيق أهدافه لنشر ثقافة مشاهدة الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك، بالإضافة إلى تقديم برنامج فني حافل بأهم وأحدث الأفلام العربية والدولية التي تعرض للمرة الأولى في مصر وبعضها يعرض للمرة الأولى في المنطقة العربية.

وفي سياق متصل قال عطوة إنه تابع أعمال تطوير ورفع كفاءة بيت ثقافة رأس سدر، ومن خلال التعاون مع المحافظة نسعى لإقامة مسرح مكشوف وسينما بمدينة رأس سدر خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار تطوير البنية التحتية لمواقع الهيئة من أجل تحقيق العدالة الثقافية في مختلف الأقاليم المصرية.

وتابع: هذا إلى جانب تطوير وتكثيف المحتوى الثقافي والفني المقدم للجمهور وأهمها برامج القوافل الثقافية للجميع سعيا للوصول بالخدمة الثقافية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا في ضوء استراتيجية العدالة الثقافية.