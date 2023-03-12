قرية الرزيقات بالأقصر تشهد ختام فعاليات قصور الثقافة بـ«حياة كريمة»

شهدت قرية الرزيقات قبلي، التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، ختام فعاليات الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة التي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، على مدار أسبوع حافل، شهد إقبالا وتفاعلا كبيرا من أبناء قرى الأقصر.

ختام فعاليات قصور الثقافة في حياة كريمة

تضمنت فعاليات الختام التي أقيمت بمدرسة الرزيقات قبلي الإعدادية، تنفيذ العديد من ورش الحرف التراثية والتقليدية والأشغال الفنية والتي تحرص عليها الهيئة للحفاظ عليها من الاندثار كإحدى الوسائل لمواجهة ظاهرة البطالة وإحياء الحرف التراثية، بجانب ورش فنون تشكيلية للمرأة والطفل، منها ورش الحلي وصناعة الإكسسوارات، ورش فنية للحفر على النحاس، ورش خيامية، ورش ديكوباج، ورش لتعليم فن الكروشيه، ورش لتعليم الخط العربي.

كما شهدت الفعاليات مجموعة من المحاضرات التثقيفية منها محاضرة بعنوان «العمل والتقدم» تحدث خلالها الدكتور النوبي عبد الراضي، عن أهمية العمل موضحا أن تقدم الشعوب يبنى على يد أبناء الوطن والعمل سبيل التقدم، وعقدت محاضرة بعنوان «لغة الإشارة»، تناولت فيها الدكتورة داليا مهني نبذة عن لغة الإشارة وأساسيتها وأهميتها وتعريف الأولاد أيام الأسبوع بلغة الإشارة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «مكافحة وعلاج الإدمان» تحدثت خلالها آية حجاج مدربة مهارات حياتية عن مميزات صندوق علاج الإدمان والتعريف به والخط الساخن الخاص به وأضرار الإدمان والتدخين.

أمسية شعرية وعرض لاكتشاف المواهب الصغيرة

بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية شارك بها الشاعر شعبان شلبي وألقى خلالها قصيدة «رجعت من نص الطريق»، والشاعر علي حسان وقصيدة «توقفات»، والشاعر سيد صدقي بقصيدة «نفسي أرجع طفل تاني»، بالإضافة إلى عرض لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة في مجالات «التمثيل، الشعر، الموسيقى، العزف والغناء»، واختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لفرقة مسرح عرائس ماريونيت جاردن سيتي، بجانب عرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية، قدمت خلاله العديد من أغاني زمن الفن الجميل منها «القلب يعشق كل جميل، ما بيسألش عليا أبدا».

يذكر أن فعاليات قصور الثقافة بمحافظة الأقصر، جاءت ضمن برنامج عمل وزارة الثقافة، ونظمتها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتنسيق مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ونفذت بإشراف أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وحمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، بعدد من مدارس قرى مركز أرمنت، وهي مدرسة الشهيد عثمان مكي بقرية المحاميد قبلي، مدرسة المحاميد بحري الإعدادية المشتركة، مدرسة الديمقراط الإعدادية المشتركة، مدرسة الرزيقات بحري الإعدادية المشتركة، مدرسة الرزيقات قبلي الإعدادية المشتركة، وأقيمت بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، الشركة القابضة للمياه، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وسبق للهيئة أن نظمت قبل هذا الأسبوع 15 أسبوعا ثقافيا ضمن المبادرة منذ أغسطس 2021 في مراكز وقرى محافظات أسيوط وقنا والفيوم والإسماعيلية والشرقية والبحيرة والجيزة والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والدقهلية وبني سويف، وشهدت إقبالا وتفاعلا كبيرا من أهالي وأبناء هذه المحافظات.